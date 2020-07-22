Источник: Жиго может покинуть «Спартак» ради «Лиона»

Защитник «Спартака» Самуэль Жиго может перейти в «Лион».

Как утверждает журналист «Спорт-Экспресса» Вячеслав Короткин на своём Telegram-канале, у футболиста есть несколько предложений от французских клубов, а в Лионе у него проживают родственники. Если верить источнику, Жиго хочет играть за клуб, участвующий в еврокубках. Сам игрок уже якобы общался с руководством «Спартака» и выразил желание вернуться на родину.

Ранее сообщалось, что «Спартак» занял самое низкое место в РПЛ за 12 лет.