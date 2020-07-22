Футболист «Химок»: в матче с «Уралом» мы показали, что достойны играть в РПЛ

Защитник «Химок» Егор Данилкин признался, что игроки подмосковной команды в напряжении ожидали решения по поводу выхода в Российскую премьер-лигу (РПЛ).

«Нам было психологически трудновато немного, и это на протяжении не знаю какого времени длилось всё. Сейчас, когда официально объявили, что мы выходим, это, конечно, всех нас очень обрадовало. В матче с «Уралом» мы показали всем, что достойны играть в РПЛ», — приводит слова Данилкина телеканал «360».

По итогам первенства ФНЛ сезона-2019/20 «Химки» завоевали путёвку в РПЛ, но повышение клуба в дивизионе долгое время находилось под вопросом из-за недостаточного финансирования. 22 июля стало известно, что команда всё же будет выступать в РПЛ.

Ранее Дмитрий Губерниев отреагировал на выход «Химок» в РПЛ.