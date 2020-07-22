Губерниев отреагировал на выход «Химок» в РПЛ

Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев высказался о выходе подмосковных «Химок» в Российскую премьер-лигу (РПЛ).

«Химки» в РПЛ! Решение принято, молодцы, заслужили! Рад за тренера Сергея Юрана, хоть он и начал испытывать лёгкое головокружение от успехов! Истинный Моуринью!» — написал Губерниев на своём Telegram-канале.

При этом он отметил, что клубу необходимо найти серьёзного спонсора, так как, по его мнению, на таком уровне непозволительно играть за счёт бюджетных денег.

«Не забываем, фундамент успехов «Химок» заложил Андрей Талалаев, он себя ещё обязательно покажет! Жаль Самару, но таков регламент! «Химкам» успеха!» — добавил Губерниев.

По итогам первенства ФНЛ сезона-2019/20 «Химки» завоевали путёвку в РПЛ, но повышение клуба в дивизионе долгое время находилось под вопросом из-за недостаточного финансирования. 22 июля стало известно, что команда всё же будет выступать в РПЛ.

Ранее экс-футболист сборной России Роман Широков прокомментировал выход «Химок» в РПЛ.