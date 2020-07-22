СМИ: РПЛ могут расширить до 18 клубов ради спасения «Крыльев» и «Оренбурга»

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Последние дни в руководстве российского футбола обсуждается вопрос расширения Российской премьер-лиги (РПЛ) до 18 команд на сезон-2020/21.
СМИ: РПЛ могут расширить до 18 клубов ради спасения «Крыльев» и «Оренбурга»
  • © Григорий Соколов
  • РИА Новости

Как сообщает «Спорт-Экспресс», к данному обсуждению подтолкнул тот факт, что подмосковные «Химки» в последний момент всё-таки приняли решение о выходе в высший дивизион.

После этого из РПЛ должны вылететь «Крылья Советов» и «Оренбург», но клубы выступили за расширение лиги, так как, по мнению представителей команд, коллективы пострадали из-за ситуации с коронавирусом и покидают чемпионат не по спортивному принципу.

Про этом в Российском футбольном союзе (РФС) сильно сомневаются в целесообразности расширения лиги, а само решение требует согласования с высшими государственными инстанциями.

Окончательное решение примут 24 июля на заседании исполкома РФС. Если оно будет положительным, то в ФНЛ в сезоне-2020/21 выступит 18 команд, а не 20, как это изначально было запланировано.

Ранее в «Оренбурге» заявили, что не рассчитывали на расширение РПЛ. 

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