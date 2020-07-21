В «Оренбурге» заявили, что не рассчитывали на расширение РПЛ

Короткая ссылка
Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев прокомментировал решение Российского футбольного союза не расширять Российскую премьер-лигу (РПЛ) в сезоне-2020/21.
В «Оренбурге» заявили, что не рассчитывали на расширение РПЛ
  • РИА Новости

«Чего расстраиваться? На это всё и было рассчитано. Мы как готовились к ФНЛ, так и продолжаем готовиться, иллюзий никаких не питали. Что касается инициативы члена Совета Федерации, то мы этим не занимаемся. У нас есть свои текущие дела и задачи. Сейчас у нас матч с «Динамо», а потом мы готовимся к новому сезону в ФНЛ», — сказал Андреев «Чемпионату».

«Оренбург» занял последнее место в турнирной таблице РПЛ и вылетел в Футбольную национальную лигу.

Ранее сообщалось, что в следующем сезоне РПЛ выступят 16 команд.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить