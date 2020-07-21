В «Оренбурге» заявили, что не рассчитывали на расширение РПЛ

Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев прокомментировал решение Российского футбольного союза не расширять Российскую премьер-лигу (РПЛ) в сезоне-2020/21.

«Чего расстраиваться? На это всё и было рассчитано. Мы как готовились к ФНЛ, так и продолжаем готовиться, иллюзий никаких не питали. Что касается инициативы члена Совета Федерации, то мы этим не занимаемся. У нас есть свои текущие дела и задачи. Сейчас у нас матч с «Динамо», а потом мы готовимся к новому сезону в ФНЛ», — сказал Андреев «Чемпионату».

«Оренбург» занял последнее место в турнирной таблице РПЛ и вылетел в Футбольную национальную лигу.

Ранее сообщалось, что в следующем сезоне РПЛ выступят 16 команд.