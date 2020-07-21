СМИ: В следующем сезоне РПЛ выступят 16 команд

Исполком Российского футбольного союза (РФС) не будет рассматривать вопрос расширения Российской премьер-лиги (РПЛ) до 18 команд на сезон-2020/21.

Об этом сообщает «Чемпионат». Таким образом, в новом сезоне выступят 16 коллективов. В январе 2020 года большинство клубов РПЛ поддержали идею расширения турнира до 18 клубов. Планировалось, что новый формат начнёт действовать уже со следующего сезона.

В РПЛ из Футбольной национальной лиги вышли две команды — «Ротор» и «Химки». При этом клуб из Московской области до сих пор не подтвердил своё участие в кампании-2020/21.

Ранее сообщалось, что РФС рассмотрел возможность переноса финала КР из Екатеринбурга по просьбе «Зенита».