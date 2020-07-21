СМИ: В следующем сезоне РПЛ выступят 16 команд
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Об этом сообщает «Чемпионат». Таким образом, в новом сезоне выступят 16 коллективов. В январе 2020 года большинство клубов РПЛ поддержали идею расширения турнира до 18 клубов. Планировалось, что новый формат начнёт действовать уже со следующего сезона.
В РПЛ из Футбольной национальной лиги вышли две команды — «Ротор» и «Химки». При этом клуб из Московской области до сих пор не подтвердил своё участие в кампании-2020/21.
Ранее сообщалось, что РФС рассмотрел возможность переноса финала КР из Екатеринбурга по просьбе «Зенита».