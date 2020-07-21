СМИ: В следующем сезоне РПЛ выступят 16 команд

Короткая ссылка
Исполком Российского футбольного союза (РФС) не будет рассматривать вопрос расширения Российской премьер-лиги (РПЛ) до 18 команд на сезон-2020/21.
СМИ: В следующем сезоне РПЛ выступят 16 команд
  • Pixabay

Об этом сообщает «Чемпионат». Таким образом, в новом сезоне выступят 16 коллективов. В январе 2020 года большинство клубов РПЛ поддержали идею расширения турнира до 18 клубов. Планировалось, что новый формат начнёт действовать уже со следующего сезона.

В РПЛ из Футбольной национальной лиги вышли две команды — «Ротор» и «Химки». При этом клуб из Московской области до сих пор не подтвердил своё участие в кампании-2020/21. 

Ранее сообщалось, что РФС рассмотрел возможность переноса финала КР из Екатеринбурга по просьбе «Зенита».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить