СМИ: РФС рассмотрел возможность переноса финала КР из Екатеринбурга по просьбе «Зенита»
- РИА Новости
Как сообщает Sport24, сине-бело-голубые предложили перенести игру на «Арену Химки», но РФС после рассмотрения предложения оставил место проведения матча без каких-либо изменений.
«Зенит» одержал победу над «Спартаком» со счётом 2:1 на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге и вышел в финал Кубка России, где сыграет с «Химками», которые в гостях обыграли екатеринбургский «Урал» (3:1).
Ранее экс-врач «Спартака» выразил уверенность, что в финале Кубка России вся страна будет болеть за «Химки».