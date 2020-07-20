СМИ: РФС рассмотрел возможность переноса финала КР из Екатеринбурга по просьбе «Зенита»

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Петербургский «Зенит» обратился в Российский футбольный союз (РФС) с просьбой перенести финал Кубка России из Екатеринбурга.
СМИ: РФС рассмотрел возможность переноса финала КР из Екатеринбурга по просьбе «Зенита»
  • РИА Новости

Как сообщает Sport24, сине-бело-голубые предложили перенести игру на «Арену Химки», но РФС после рассмотрения предложения оставил место проведения матча без каких-либо изменений.

«Зенит» одержал победу над «Спартаком» со счётом 2:1 на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге и вышел в финал Кубка России, где сыграет с «Химками», которые в гостях обыграли екатеринбургский «Урал» (3:1). 

Ранее экс-врач «Спартака» выразил уверенность, что в финале Кубка России вся страна будет болеть за «Химки».

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