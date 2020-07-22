Юран заявил, что «Химки» будут выступать в РПЛ в сезоне-2020/21

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Главный тренер подмосковных «Химок» Сергей Юран заявил, что клуб будет выступать в Российской премьер-лиге (РПЛ) в сезоне-2020/21.
Юран заявил, что «Химки» будут выступать в РПЛ в сезоне-2020/21
  • © Павел Лисицын
  • РИА Новости

«Только что мне позвонил министр спорта Московской области Роман Терюшков, мы уже обсуждали текущие вопросы — по поводу сборов, где команда будет собираться перед матчами. Например, есть вариант с Новогорском. Да, министр подтвердил, мы в РПЛ. А команде я ещё утром, до звонка министра, объявил об этом», — приводит слова Юрана «Советский спорт».

По итогам первенства ФНЛ сезона-2019/20 «Химки» завоевали путёвку в РПЛ, но повышение клуба в дивизионе оказалось под вопросом из-за недостаточного финансирования. 

Ранее Терюшков заявил, что решение по будущему «Химок» будет объявлено 22 июля.

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