Терюшков заявил, что решение по будущему «Химок» будет объявлено 22 июля

Министр спорта Московской области Роман Терюшков сообщил, когда будет объявлено, в какой лиге будет выступать подмосковный футбольный клуб «Химки» в сезоне-2020/21.

«Решение будет озвучено в среду вечером. Мы его ещё не до конца приняли, потому что делаем достаточно серьёзный анализ. Не только где взять деньги и сколько их должно быть, но и что мы можем на них сделать, какая у нас глубина состава, кто из свободных агентов, молодых ребят, есть. Не хочется делать ошибку — загореться очень быстро, выйти в РПЛ и на следующий сезон выскочить из неё, это не в наших интересах, не в нашей идеологии», — приводит слова Терюшкова ТАСС.

Он подчеркнул, что финансовый вопрос является первоочередным фактором в принятии решения.

«Важна эффективность траты тех денег, которые у нас есть. Для этого нам надо оценить много факторов, их совокупность должна нам дать ответ на вопрос о том, готовы мы выступать в премьер-лиге или нет», — добавил министр.

По итогам первенства ФНЛ сезона-2019/20 «Химки» завоевали путёвку в РПЛ, но повышение клуба в дивизионе оказалось под вопросом из-за недостаточного финансирования.

Ранее Сергей Юран заявил, что «Химки» готовятся сыграть в РПЛ.