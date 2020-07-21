Терюшков заявил, что решение по будущему «Химок» будет объявлено 22 июля

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Министр спорта Московской области Роман Терюшков сообщил, когда будет объявлено, в какой лиге будет выступать подмосковный футбольный клуб «Химки» в сезоне-2020/21.
Терюшков заявил, что решение по будущему «Химок» будет объявлено 22 июля
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«Решение будет озвучено в среду вечером. Мы его ещё не до конца приняли, потому что делаем достаточно серьёзный анализ. Не только где взять деньги и сколько их должно быть, но и что мы можем на них сделать, какая у нас глубина состава, кто из свободных агентов, молодых ребят, есть. Не хочется делать ошибку — загореться очень быстро, выйти в РПЛ и на следующий сезон выскочить из неё, это не в наших интересах, не в нашей идеологии», — приводит слова Терюшкова ТАСС.

Он подчеркнул, что финансовый вопрос является первоочередным фактором в принятии решения.

«Важна эффективность траты тех денег, которые у нас есть. Для этого нам надо оценить много факторов, их совокупность должна нам дать ответ на вопрос о том, готовы мы выступать в премьер-лиге или нет», — добавил министр.

По итогам первенства ФНЛ сезона-2019/20 «Химки» завоевали путёвку в РПЛ, но повышение клуба в дивизионе оказалось под вопросом из-за недостаточного финансирования. 

Ранее Сергей Юран заявил, что «Химки» готовятся сыграть в РПЛ.

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