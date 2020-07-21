Юран: считаю, что тема участия «Химок» в РПЛ уже закрыта

Главный тренер подмосковных «Химок» Сергей Юран заявил, что клуб готовится сыграть в Российской премьер-лиге (РПЛ).

«Я сегодня вечером говорил с министром физической культуры и спорта Московской области. Попросил внести ясность, потому что в СМИ всё время появляется противоречивая информация. Я задал ему конкретный вопрос: «Могу я завтра ребятам объявить, что мы играем в премьер-лиге?» Он ответил: «Да!» Потому считаю, что данная тема уже закрыта», — цитирует Юрана «Спорт-Экспресс».

По итогам сезона ФНЛ, прерванного из-за коронавируса, «Химки» заняли второе место и завоевали право выступить в РПЛ.

Ранее гендиректор «Химок» заявил, что клуб будет играть в РПЛ.