Гендиректор «Химок» заявил, что клуб будет играть в РПЛ

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Генеральный директор «Химок» Василий Иванов опроверг слухи, что подмосковный клуб может отказаться от выступления в Российской премьер-лиге (РПЛ).
Гендиректор «Химок» заявил, что клуб будет играть в РПЛ
  • © Алексей Филиппов
  • РИА Новости

«Если честно, то я не понимаю, в чём сыр-бор вокруг «Химок». Мы по спортивному принципу вышли из ФНЛ, прошли лицензирование, подали дополнительные документы. Если кто-то ожидает, что я напишу отказ от РПЛ, то я делать этого не буду. Мы — команда РПЛ, давайте прекратим все разговоры», — цитирует Иванова «Чемпионат».

По итогам досрочно прерванного сезона ФНЛ «Химки» заняли второе место, даровавшее клубу право участвовать в РПЛ.

Ранее сообщалось, что «Химки» не будут выступать в РПЛ, их место займут «Крылья Советов».

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