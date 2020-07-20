Гендиректор «Химок» заявил, что клуб будет играть в РПЛ
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- РИА Новости
«Если честно, то я не понимаю, в чём сыр-бор вокруг «Химок». Мы по спортивному принципу вышли из ФНЛ, прошли лицензирование, подали дополнительные документы. Если кто-то ожидает, что я напишу отказ от РПЛ, то я делать этого не буду. Мы — команда РПЛ, давайте прекратим все разговоры», — цитирует Иванова «Чемпионат».
По итогам досрочно прерванного сезона ФНЛ «Химки» заняли второе место, даровавшее клубу право участвовать в РПЛ.
Ранее сообщалось, что «Химки» не будут выступать в РПЛ, их место займут «Крылья Советов».