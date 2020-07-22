Джонс заявил, что готов вернуться на ринг ради боя с Тайсоном

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Бывший чемпион мира по боксу в пяти весовых категориях Рой Джонс прокомментировал информацию о возможном бое с бывшим абсолютным чемпионом мира в тяжёлом весе Майком Тайсоном.
Джонс заявил, что готов вернуться на ринг ради боя с Тайсоном
  • Reuters

«Да, это правда, Майк — легенда. Получить предложение выйти с ним на ринг и отказаться — было бы сумасшествием. Я не собирался возвращаться и драться снова, но ради Майка Тайсона я согласен сделать исключение. Для меня это возможность, которую я не могу отвергнуть. Из всех желающих выйти с ним на ринг он выбрал меня. А раз он так сделал, то как я могу сказать нет», — приводит слова Джонса «Спорт-Экспресс».

50-летний Джонс завершил карьеру в 2018 году. В его послужном списке 66 побед и девять поражений.

53-летний Тайсон, объявивший о возвращении, провёл свой последний поединок на профессиональном ринге летом 2005 года. В общей сложности он провёл 58 боёв, в которых одержал 50 побед (44 из которых — нокаутом) и потерпел шесть поражений. Ещё два поединка были признаны несостоявшимися.

Ранее сообщалось, что в сентябре Тайсон проведёт бой с Роем Джонсом.

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