В оргкомитете не исключают проведения Игр в Токио без зрителей
- Reuters
«На данный момент мы не рассматриваем вариант с проведением Игр без зрителей. Однако нам необходимо будет задуматься, если это станет единственным возможным сценарием», — приводит слова Мори NHK.
Он отметил, что в худшем случае не стоит исключать и полную отмену Игр.
Игры в Токио из-за пандемии коронавирусной инфекции были отложены на год, они пройдут с 23 июля по 8 августа 2021-го.
Ранее сообщалось, что соревновательная программа Игр в Токио не будет сокращена.