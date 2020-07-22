В оргкомитете не исключают проведения Игр в Токио без зрителей

Глава организационного комитета Олимпиады 2020 года в Токио Ёсиро Мори заявил, что не исключает возможности проведения Игр без зрителей из-за ситуации с пандемией коронавирусной инфекции.

«На данный момент мы не рассматриваем вариант с проведением Игр без зрителей. Однако нам необходимо будет задуматься, если это станет единственным возможным сценарием», — приводит слова Мори NHK.

Он отметил, что в худшем случае не стоит исключать и полную отмену Игр.

Игры в Токио из-за пандемии коронавирусной инфекции были отложены на год, они пройдут с 23 июля по 8 августа 2021-го.

Ранее сообщалось, что соревновательная программа Игр в Токио не будет сокращена.