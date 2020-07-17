Соревновательная программа Игр в Токио не будет сокращена

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Глава организационного комитета Олимпиады 2020 года в Токио Ёсиро Мори заявил, что соревновательная программа перенесённых на 2021 год Игр будет сохранена в полном объёме.
Соревновательная программа Игр в Токио не будет сокращена
  • Reuters

«Сегодня я с радостью хочу сообщить, что нам удалось сохранить все объекты и соревновательный календарь Игр, которые пройдут в следующем году», — заявил во время сессии Международного олимпийского комитета (МОК) Мори, слова которого передаёт ТАСС.

Игры в Токио из-за пандемии коронавируса были отложены на год, они пройдут с 23 июля по 8 августа 2021-го.

Ранее глава МОК заявил, что не видит оснований для ещё одного переноса или отмены ОИ в Токио.

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