Источник: игроки и функционеры ФК «Тамбов» подали на клуб в суд из-за долгов по зарплате
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Об этом сообщает OnlineTambov. Истцы требуют взыскания невыплаченной заработной платы и других обязательных выплат, включая компенсацию за задержку расчётов.
Среди обратившихся в суд — генеральный директор «Тамбова» Ольга Коновалова, полузащитники Валерий Чуперка и Павел Карасёв, защитник Алексей Грицаенко, голкипер Гиорги Шелия, главный тренер Сергей Первушин и администратор команды Алексей Снетков. 30 июня иски были приняты к производству. Предварительное судебное заседание назначено на 27 июля.
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