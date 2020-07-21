Источник: игроки и функционеры ФК «Тамбов» подали на клуб в суд из-за долгов по зарплате

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В Октябрьский районный суд города Тамбова поступило 11 исковых заявлений от сотрудников, тренеров и футболистов «Тамбова» о взыскании долга по заработной плате.
Источник: игроки и функционеры ФК «Тамбов» подали на клуб в суд из-за долгов по зарплате
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Об этом сообщает OnlineTambov. Истцы требуют взыскания невыплаченной заработной платы и других обязательных выплат, включая компенсацию за задержку расчётов.

Среди обратившихся в суд — генеральный директор «Тамбова» Ольга Коновалова, полузащитники Валерий Чуперка и Павел Карасёв, защитник Алексей Грицаенко, голкипер Гиорги Шелия, главный тренер Сергей Первушин и администратор команды Алексей Снетков. 30 июня иски были приняты к производству. Предварительное судебное заседание назначено на 27 июля.

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