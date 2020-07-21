Ловчев оценил нынешний состав «Спартака»

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Ветеран московского «Спартака» Евгений Ловчев выразил уверенность, что красно-белым необходимо усиление состава.
Ловчев оценил нынешний состав «Спартака»
  • © Григорий Сысоев
  • РИА Новости

«С Тедеско можно было требовать, если бы ему дали хороший состав. А ему не купили правого защитника, опорника. Ему сказали: «Вот молодые ребята». И тогда при чём здесь Тедеско? Пока он затыкает дыры молодыми игроками. Для того чтобы бороться за призовые места, выиграть кубок, этот состав несостоятелен. Он может прыгнуть выше головы в каком-то матче, но это сейчас средняя команда средних футболистов», — цитирует Ловчева kp.ru.

Также ветеран «Спартака» назвал игроков, которые соответствуют амбициям клуба.

«Я бы из этого состава выделил Максименко. Иногда ошибается, но много выручает. Джикия, Айртон неплох. Соболев и Зобнин на своём месте. А вот Понсе и Ларссон довольно-таки слабые иностранцы. Потому «Спартаку» надо тратить деньги на то, чтобы купить игроков. А не надеяться на то, что авось молодые ребята вдруг заиграют», — добавил Ловчев.

За тур до финиша чемпионата России «Спартак» занимает девятое место, лишившись надежды выйти в еврокубковые турниры.

Ранее Самедов посоветовал «Спартаку» забыть прошедший сезон.

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