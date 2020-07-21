Самедов посоветовал «Спартаку» забыть прошедший сезон
- РИА Новости
«Этот сезон надо забыть. Скоро начнётся новый, главное, чтобы неудачи не продолжились там», — приводит слова Самедова РИА Новости.
Бывший футболист отметил, что петербургский «Зенит» был явным фаворитом полуфинала Кубка России, но он всё равно надеялся, что «Спартаку» удастся победить.
«Это Кубок России — одна игра может сложиться по-разному, и независимо от того, какое место «Спартак» занимает в чемпионате, он мог побороться. «Зенит» захочет добавить к чемпионскому титулу победу в Кубке. Конечно, он будет фаворитом в финале. Но «Химки» в игре с «Уралом» показали, что команда хорошо подготовлена, обладает боевитым составом и может преподнести сюрприз. Хотя шансы минимальные», — добавил Самедов.
Перед заключительным туром РПЛ «Спартак» занимает девятое место в турнирной таблице, отставая от ставшего чемпионом «Зенита» на 33 очка.
Ранее Леонид Слуцкий заявил, что «Спартак» является большим раздражителем абсолютно для любого клуба.