Самедов посоветовал «Спартаку» забыть прошедший сезон

Бывший полузащитник московского «Спартака» Александр Самедов высказал мнение о выступлении команды в нынешнем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Этот сезон надо забыть. Скоро начнётся новый, главное, чтобы неудачи не продолжились там», — приводит слова Самедова РИА Новости.

Бывший футболист отметил, что петербургский «Зенит» был явным фаворитом полуфинала Кубка России, но он всё равно надеялся, что «Спартаку» удастся победить.

«Это Кубок России — одна игра может сложиться по-разному, и независимо от того, какое место «Спартак» занимает в чемпионате, он мог побороться. «Зенит» захочет добавить к чемпионскому титулу победу в Кубке. Конечно, он будет фаворитом в финале. Но «Химки» в игре с «Уралом» показали, что команда хорошо подготовлена, обладает боевитым составом и может преподнести сюрприз. Хотя шансы минимальные», — добавил Самедов.

Перед заключительным туром РПЛ «Спартак» занимает девятое место в турнирной таблице, отставая от ставшего чемпионом «Зенита» на 33 очка.

Ранее Леонид Слуцкий заявил, что «Спартак» является большим раздражителем абсолютно для любого клуба.