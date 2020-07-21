Слуцкий: «Спартак» является большим раздражителем абсолютно для любого клуба

Главный тренер казанского «Рубина» Леонид Слуцкий поделился ожиданиями от матча заключительного, 30-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с московским «Спартаком».

«Спартак» является большим раздражителем абсолютно для любого клуба. Если у тебя столько традиций, то ты обречён, что команды играют против тебя с удвоенной энергией, поэтому мы не будем являться исключением. Понятно, что есть локальные турнирные задачи. «Рубин» может поменять одну-две позиции. Понятно, что это не сверхпринципиально, но сам матч с такой большой командой для нашей молодой во всех смыслах команды очень важен», — приводит слова Слуцкого пресс-служба клуба.

Он отметил, что сложно сказать, с каким настроем игроки «Спартака» выйдут на матч с «Рубином».

«То ли «Спартак» приедет достаточно раздражённым и мотивированным, либо эта игра отнимет большое количество сил. Но нас не сильно интересуют чужие проблемы. Моя задача — чтобы мы сыграли на своём текущем максимуме», — добавил специалист.

Матч «Рубин» — «Спартак» состоится 22 июля в Казани. Начало — в 19:00 мск.

Ранее сообщалось, что «Спартак» поддержал Дюкова, к отставке которого призывают фанаты клуба.