«Спартак» поддержал Дюкова, к отставке которого призывают фанаты клуба

Московский «Спартак» выступил с обращением к своим болельщикам, призывающим к отставке главы Российского футбольного союза (РФС) Александра Дюкова.

«Дорогие наши болельщики. Мы гордимся, что у нас есть вы. И благодарим вас за поддержку в этот тяжёлый и неудачный для всех нас сезон. Неудачные результаты на поле, приостановка чемпионата, ограничения по вместимости трибун, отсутствие гостевых секторов — несмотря на это, мы всегда чувствовали вашу поддержку. Вместе с тем хотим отметить, что результаты команды на поле не всегда зависели только от наших ребят. Некоторые судейские решения против «Спартака» зачастую невозможно объяснить логически. Проблема судейства в нашем футболе существовала давно, но необходимо дать руководству РФС во главе с Александром Дюковым возможность исправить ситуацию. Метастазы сильно поразили судейский организм, и на его оздоровление требуется время. Верим, что в следующем сезоне нас будут судить без большого количества грубых ошибок», — говорится в заявлении клуба.

После поражения от «Зенита» в полуфинале Кубка России фанаты «Спартака» выступили за отставку президента РФС и главы департамента судейства Виктора Кашшаи. До этого они выступили с открытым письмом к Дюкову по поводу судейства на матчах команды.

Ранее сообщалось, «Спартак» может уволить Тедеско за комментарии на пресс-конференции.