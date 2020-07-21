«Спартак» поддержал Дюкова, к отставке которого призывают фанаты клуба

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Московский «Спартак» выступил с обращением к своим болельщикам, призывающим к отставке главы Российского футбольного союза (РФС) Александра Дюкова.
«Спартак» поддержал Дюкова, к отставке которого призывают фанаты клуба
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«Дорогие наши болельщики. Мы гордимся, что у нас есть вы. И благодарим вас за поддержку в этот тяжёлый и неудачный для всех нас сезон. Неудачные результаты на поле, приостановка чемпионата, ограничения по вместимости трибун, отсутствие гостевых секторов — несмотря на это, мы всегда чувствовали вашу поддержку. Вместе с тем хотим отметить, что результаты команды на поле не всегда зависели только от наших ребят. Некоторые судейские решения против «Спартака» зачастую невозможно объяснить логически. Проблема судейства в нашем футболе существовала давно, но необходимо дать руководству РФС во главе с Александром Дюковым возможность исправить ситуацию. Метастазы сильно поразили судейский организм, и на его оздоровление требуется время. Верим, что в следующем сезоне нас будут судить без большого количества грубых ошибок», — говорится в заявлении клуба.

После поражения от «Зенита» в полуфинале Кубка России фанаты «Спартака» выступили за отставку президента РФС и главы департамента судейства Виктора Кашшаи. До этого они выступили с открытым письмом к Дюкову по поводу судейства на матчах команды.

Ранее сообщалось, «Спартак» может уволить Тедеско за комментарии на пресс-конференции.

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