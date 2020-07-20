Источник: «Спартак» может уволить Тедеско за комментарии на пресс-конференции

Главный тренер московского «Спартака» Доменико Тедеско может лишиться занимаемой должности.

Об этом сообщает «Спорт-Экспресс». По информации источника, в «Спартаке» недовольны высказыванием Тедеско об учителях и учениках, которое немецкий специалист позволил себе после поражения в полуфинале Кубка России от «Зенита» (1:2). Представители руководства клуба были возмущены данным комментарием, посчитав, что оно принижает статус клуба.

Тедеско возглавил «Спартак» в октябре 2019 года. В настоящее время клуб занимает девятое место в турнирной таблице, он лишился шансов на попадание в еврокубки.

Ранее Тедеско назвал ключевой момент матча «Спартака» с «Зенитом».