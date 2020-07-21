Газизов: мы будем смотреть, чтобы в решениях судей была последовательность

Генеральный директор московского «Спартака» Шамиль Газизов оценил разъяснения главы судейского департамента Российского футбольного союза (РФС) Виктора Кашшаи с разбором спорных эпизодов матча 1/2 финала Кубка России с «Зенитом» (2:1).

«Кашшаи — глава судейского департамента, арбитр высокой квалификации. Он считает так. Всё, вопросов нет. Глава судейского департамента разъяснил, что, по его мнению, это так и так. Это мнение человека, который отвечает за судейство, он всей стране объяснил. Давайте я не буду отвечать, согласны мы или нет. Мой мотив — глава разъяснил всем нам, как должны действовать арбитры в данной ситуации. Мы теперь будем смотреть, чтобы была последовательность. Вот и всё», — цитирует Газизова Sport24.

Глава департамента судейства РФС Виктор Кашшаи высоко оценил работу судейской бригады, обслуживавшей матч «Зенит» — «Спартак».

Ранее Кашшаи оценил работу судьи Иванова на матче «Зенит» — «Спартак».