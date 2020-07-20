Кашшаи оценил работу судьи Иванова на матче «Зенит» — «Спартак»

Руководитель департамента судейства Российского футбольного союза (РФС) Виктор Кашшаи похвалил работу арбитра Сергея Иванова на матче 1/2 финала Кубка России «Зенит» — «Спартак» (2:1).

«Иванов хорошо отработал игру «Зенит» — «Спартак». Мне понравилось, что он сделал. Да, не обошлось без ошибок, но он строго давал жёлтые карточки. Не наказал предупреждениями во время стычки и не сам назначил пенальти для «Зенита» — это его самая большая ошибка в матче. Но VAR исправила ошибку. Он хорошо контролировал матч, остальные его решения я поддерживаю», — заявил Кашшаи.

Ранее Кашшаи заявил, что уважает все клубы и всех президентов.