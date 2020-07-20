Кашшаи: я уважаю все клубы и всех президентов
- РИА Новости
«Я уважаю все клубы и всех президентов. Каждый имеет право на своё личное мнение, мы живём в демократическом обществе. Моя деятельность заключается в том, чтобы обучать арбитров и назначать лучших на матчи. Я буду развивать судейство. Если какой-то клуб не доволен судейством, то я могу это понять: иногда судьи допускают оплошности. Но с VAR количество ошибок снижается. А в будущем мы будем снижать количество времени, потраченного на просмотр повторов», — сказал Кашшаи.
После матча с «Зенитом» Леонид Федун акцентировал внимание на нескольких спорных эпизодах в штрафной площади соперника, за которые «Спартак» мог претендовать на пенальти.
Ранее Кашшаи прокомментировал спорные эпизоды матча «Зенит» — «Спартак».