Кашшаи: я уважаю все клубы и всех президентов

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Руководитель департамента судейства Российского футбольного союза (РФС) Виктор Кашшаи прокомментировал недовольство владельца московского «Спартака» Леонида Федуна работой арбитра в полуфинальном матче Кубка России с петербургским «Зенитом» (1:2).
Кашшаи: я уважаю все клубы и всех президентов
  • РИА Новости

«Я уважаю все клубы и всех президентов. Каждый имеет право на своё личное мнение, мы живём в демократическом обществе. Моя деятельность заключается в том, чтобы обучать арбитров и назначать лучших на матчи. Я буду развивать судейство. Если какой-то клуб не доволен судейством, то я могу это понять: иногда судьи допускают оплошности. Но с VAR количество ошибок снижается. А в будущем мы будем снижать количество времени, потраченного на просмотр повторов», — сказал Кашшаи.

После матча с «Зенитом» Леонид Федун акцентировал внимание на нескольких спорных эпизодах в штрафной площади соперника, за которые «Спартак» мог претендовать на пенальти.

Ранее Кашшаи прокомментировал спорные эпизоды матча «Зенит» — «Спартак».

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