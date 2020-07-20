Кашшаи прокомментировал спорные эпизоды матча «Зенит» — «Спартак»

Руководитель департамента судейства Российского футбольного союза Виктор Кашшаи считает, что арбитр матча «Зенит» — «Спартак» (2:1) Сергей Иванов принял правильные решения в спорных эпизодах.

«Судейские решения всегда вызывают споры. Сегодня увидел фото, на котором видно, что произошло в эпизоде с Соболевым и Жирковым. Мы должны обратиться к протоколу VAR. Была борьба между форвардом и защитником, сначала Соболев тянул и толкал Жиркова. VAR вмешивается, только когда есть очевидная ошибка. Что касается эпизода с Айртоном, то там ничего не произошло. Абсолютно нормальная борьба, не было нарушения — это про 81-ю минуту. Момент на 89-й минуте с Оздоевым — нужно оценить степень контакта. Борьба была в ногу. Это неосторожная игра, а не серьёзное нарушение. Не показывать красную карточку — правильное решение», — заявил Кашшаи.

Ранее сообщалось, что «Спартак» обратится в судейский комитет по поводу спорных моментов матча с «Зенитом».