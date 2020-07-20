СМИ: «Спартак» обратится в судейский комитет по поводу спорных моментов матча с «Зенитом»
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Как сообщает «Чемпионат», красно-белые хотят получить разъяснения по эпизодам, которые произошли на девятой, 60-й, 81-й и 89-й минутах игры.
Матч «Зенит» — «Спартак» обслуживала бригада судей во главе с Сергеем Ивановым.
«Зенит» одержал победу над «Спартаком» со счётом 2:1 на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге и вышел в финал Кубка России, где сыграет с «Химками».
Ранее сообщалось, что актёр Назаров написал стихотворение про «Зенит» после матча со «Спартаком».