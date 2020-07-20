СМИ: «Спартак» обратится в судейский комитет по поводу спорных моментов матча с «Зенитом»

Короткая ссылка
Московский «Спартак» обратится в судейский комитет Российского футбольного союза по поводу работы арбитров в матче полуфинала Кубка России по футболу с петербургским «Зенитом».
СМИ: «Спартак» обратится в судейский комитет по поводу спорных моментов матча с «Зенитом»
  • @zenit_spb
  • Twitter

Как сообщает «Чемпионат», красно-белые хотят получить разъяснения по эпизодам, которые произошли на девятой, 60-й, 81-й и 89-й минутах игры.

Матч «Зенит» — «Спартак» обслуживала бригада судей во главе с Сергеем Ивановым. 

«Зенит» одержал победу над «Спартаком» со счётом 2:1 на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге и вышел в финал Кубка России, где сыграет с «Химками». 

Ранее сообщалось, что актёр Назаров написал стихотворение про «Зенит» после матча со «Спартаком».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить