СМИ: «Спартак» обратится в судейский комитет по поводу спорных моментов матча с «Зенитом»

Московский «Спартак» обратится в судейский комитет Российского футбольного союза по поводу работы арбитров в матче полуфинала Кубка России по футболу с петербургским «Зенитом».

Как сообщает «Чемпионат», красно-белые хотят получить разъяснения по эпизодам, которые произошли на девятой, 60-й, 81-й и 89-й минутах игры.

Матч «Зенит» — «Спартак» обслуживала бригада судей во главе с Сергеем Ивановым.

«Зенит» одержал победу над «Спартаком» со счётом 2:1 на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге и вышел в финал Кубка России, где сыграет с «Химками».

Ранее сообщалось, что актёр Назаров написал стихотворение про «Зенит» после матча со «Спартаком».