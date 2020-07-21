Созин считает, что не нужно придумывать новые виды наказаний для футбольных функционеров

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Член комитета по этике Российского футбольного союза (РФС) Андрей Созин высказал мнение о штрафах руководителям футбольных клубов.
Созин считает, что не нужно придумывать новые виды наказаний для футбольных функционеров
  • © Владимир Песня
  • РИА Новости

«В последнее время начальники всё чаще привлекают к себе внимание, но выдумывать новые наказания нет необходимости. У РФС достаточно инструментов. От того, чтобы просто сказать: «Он извинился, вопрос исчерпан», — до полного отстранения от футбола. Такое тоже возможно», — приводит слова Созина «Собеседник».

Ранее Созин заявил, что не видит в словах Федуна оскорбления в адрес «Зенита».

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