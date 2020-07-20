Созин заявил, что не видит в словах Федуна оскорблений в адрес «Зенита»

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Член комитета по этике Российского футбольного союза (РФС) Андрей Созин оценил слова владельца «Спартака» Леонида Федуна о «Зените» после полуфинального матча Кубка России (1:2).
Созин заявил, что не видит в словах Федуна оскорблений в адрес «Зенита»
  • © РИА Новости / Владимир Песня

«Не вижу оскорбления в словах Федуна о дутом чемпионе. Они вроде бы не ругались и не оскорбляли друг друга. Понятно, что «Спартак» уступил в чемпионате, вылетел из Кубка России, из-за этого эмоции у человека. Это его личное мнение. Что плохого в слове «дутый» или «липовый»? Как только кто-то выходит за рамки, следует реакция РФС и комитета по этике. А здесь я даже не вижу предмета разбирательств», — заявил Созин РИА Новости.

После поражения от «Зенита» Федун обрушился с критикой на петербургский клуб, намекнув, что сине-бело-голубые выигрывают титулы благодаря лояльному судейству.

Ранее гендиректор «Зенита» высказался о словах Федуна по поводу дутого чемпионства.

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