Медведев пообещал привлечь к ответственности авторов баннера с Федуном
- РИА Новости
«Мы ко всем относимся с уважением. Конечно, знали, что в случае победы готовится акция. Она была согласована со всеми инстанциями, но на проекте, как вы понимаете, была совершенно другая безобидная картина с изображением «Газпром Арены». Мы проводим внутреннее расследование. Это серьёзное нарушение, и виновные понесут ответственность», — цитирует Медведева «Спорт-экспресс».
«Зенит» обыграл «Спартак» со счётом 2:1 и вышел в финал Кубка России, где встретится с «Химками».
Ранее Медведев заявил, что без судейских ошибок «Спартак» был бы в зоне вылета.