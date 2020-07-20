Медведев пообещал привлечь к ответственности авторов баннера с Федуном

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев заявил, что баннер болельщиков питерцев с Леонидом Федуном в разбитом телевизоре в проекте выглядел иначе.

«Мы ко всем относимся с уважением. Конечно, знали, что в случае победы готовится акция. Она была согласована со всеми инстанциями, но на проекте, как вы понимаете, была совершенно другая безобидная картина с изображением «Газпром Арены». Мы проводим внутреннее расследование. Это серьёзное нарушение, и виновные понесут ответственность», — цитирует Медведева «Спорт-экспресс».

«Зенит» обыграл «Спартак» со счётом 2:1 и вышел в финал Кубка России, где встретится с «Химками».

Ранее Медведев заявил, что без судейских ошибок «Спартак» был бы в зоне вылета.