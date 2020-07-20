Медведев: без судейских ошибок «Спартак» был бы в зоне вылета

Генеральный директор петербургского «Зенита» Александр Медведев высказался о словах владельца московского «Спартака» Леонида Федуна, который считает, что сине-бело-голубым систематически помогают судьи.

«Про судейство — вообще ерунда. Обсуждать работу арбитров — последнее дело, когда уже нет других аргументов. Играть надо! Есть исследование, что ошибки арбитров дали «Спартаку» восемь дополнительных очков. Где бы клуб был без них? Кажется, в зоне вылета. Это не наше исследование, его легко найти в интернете. Там проанализированы судейские ошибки. По этим же данным «Зенит» недобрал четыре очка», — сказал Медведев «Спорт-Экспрессу».

Ранее Радимов назвал «комичными» жалобы «Спартака» на судейство.