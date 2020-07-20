Радимов назвал «комичными» жалобы «Спартака» на судейство

Бывший капитан «Зенита», а ныне тренер второй команды клуба Владислав Радимов отреагировал на слова собственника московского «Спартака» Леонида Федуна, который недоволен работой судей на матчах его команды.

«У нас свобода слова, каждый волен высказывать свою точку зрения. Каждый, кто болеет за свою команду, всегда будет недоволен судейством. Несмотря на наличие VAR, человеческий фактор всё равно остаётся. Но объяснять лишь судейскими ошибками тот факт, что ты занял в чемпионате 9—10-е место, комично. Я бы ещё понял, если бы подобные вещи говорил «Локомотив». Но не 9—10-й «Спартак». С таким же успехом сейчас «Тамбов» может сказать: «Судейские ошибки не дали нам стать чемпионами», — цитирует Радимова «Матч ТВ».

Ранее Созин заявил, что не видит в словах Федуна оскорблений в адрес «Зенита».