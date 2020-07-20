«Зенит» будет номинальным хозяином в финале Кубка России

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Определился номинальный хозяин поля в финале Кубка России по футболу сезона-2019/20, в котором встретятся петербургский «Зенит» и подмосковные «Химки».
«Зенит» будет номинальным хозяином в финале Кубка России
  • @zenit_spb
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Как сообщает пресс-служба РФС, хозяином выступит «Зенит».

Финал пройдёт 25 июля на стадионе «Екатеринбург Арена» в Екатеринбурге. Начало — 17:00 мск.

«Зенит» одержал победу над «Спартаком» со счётом 2:1 на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге и вышел в финал Кубка России, где сыграет с «Химками», которые в гостях обыграли екатеринбургский «Урал» (3:1). 

Ранее сообщалось, что РФС рассмотрел возможность переноса финала КР из Екатеринбурга по просьбе «Зенита».

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