«Зенит» будет номинальным хозяином в финале Кубка России
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Как сообщает пресс-служба РФС, хозяином выступит «Зенит».
Финал пройдёт 25 июля на стадионе «Екатеринбург Арена» в Екатеринбурге. Начало — 17:00 мск.
«Зенит» одержал победу над «Спартаком» со счётом 2:1 на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге и вышел в финал Кубка России, где сыграет с «Химками», которые в гостях обыграли екатеринбургский «Урал» (3:1).
Ранее сообщалось, что РФС рассмотрел возможность переноса финала КР из Екатеринбурга по просьбе «Зенита».