В «Химках» опровергли слухи о возможном сотрудничестве со «Спартаком»

Генеральный директор подмосковного футбольного клуба «Химки» Василий Иванов прокомментировал информацию о переговорах с московским «Спартаком» о возможном сотрудничестве.

«Партнёрство со «Спартаком»? Ну как нас можно связать со «Спартаком»? Пишут про встречи. Кто встречался? Никто не встречался. Уже на протяжении месяца продолжаются слухи, кто-то что-то скажет — сразу пишут. Честно, уже усталость у всей команды из-за этого. Никакие переговоры со «Спартаком» не ведутся», — цитирует Иванова Sport24.

По итогам первенства ФНЛ сезона-2019/20 «Химки» завоевали путёвку в РПЛ, но повышение клуба в дивизионе оказалось под вопросом из-за недостаточного финансирования.

Недавно в прессе появилась информация, согласно которой «Спартак» может оказать «Химкам» финансовую поддержку для выхода в РПЛ, а в дальнейшем клубы будут сотрудничать.

Ранее гендиректор «Химок» прокомментировал слова главного тренера команды Сергея Юрана о продаже места клуба в РПЛ.