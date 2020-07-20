В «Химках» опровергли слухи о возможном сотрудничестве со «Спартаком»

Короткая ссылка
Генеральный директор подмосковного футбольного клуба «Химки» Василий Иванов прокомментировал информацию о переговорах с московским «Спартаком» о возможном сотрудничестве.
В «Химках» опровергли слухи о возможном сотрудничестве со «Спартаком»
  • © Алексей Филиппов
  • РИА Новости

«Партнёрство со «Спартаком»? Ну как нас можно связать со «Спартаком»? Пишут про встречи. Кто встречался? Никто не встречался. Уже на протяжении месяца продолжаются слухи, кто-то что-то скажет — сразу пишут. Честно, уже усталость у всей команды из-за этого. Никакие переговоры со «Спартаком» не ведутся», — цитирует Иванова Sport24.

По итогам первенства ФНЛ сезона-2019/20 «Химки» завоевали путёвку в РПЛ, но повышение клуба в дивизионе оказалось под вопросом из-за недостаточного финансирования. 

Недавно в прессе появилась информация, согласно которой «Спартак» может оказать «Химкам» финансовую поддержку для выхода в РПЛ, а в дальнейшем клубы будут сотрудничать.

Ранее гендиректор «Химок» прокомментировал слова главного тренера команды Сергея Юрана о продаже места клуба в РПЛ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить