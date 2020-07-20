Гендиректор «Химок» прокомментировал слова Юрана о продаже места клуба в РПЛ

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Генеральный директор футбольного клуба «Химки» Василий Иванов прокомментировал слова главного тренера команды Сергея Юрана о продаже места подмосковного коллектива в Российской премьер-лиге (РПЛ).
Гендиректор «Химок» прокомментировал слова Юрана о продаже места клуба в РПЛ
  • © ФК «Химки»

«Слова Юрана про то, что место «Химок» в РПЛ якобы продано? Сергей Юран был великолепным футболистом, а сейчас он является хорошим тренером, у него много связей, поэтому рядом с ним много слухов ходит, футбольный мир тесен. Такие слухи и разговоры вызывают только нервотрёпку. То мы в ФНЛ, то в ПФЛ, то в РПЛ. Я ещё не общался с Сергеем, мы только прилетели ночью, не обсуждали пока ничего», — цитирует Иванова Sport24.

«Химки» победили «Урал» со счётом 3:1 и во второй раз в своей истории вышли в финал Кубка России по футболу, где сыграют с петербургским «Зенитом», который одолел московский «Спартак». 

По итогам первенства ФНЛ сезона-2019/20 «Химки» завоевали путёвку в РПЛ, но повышение клуба в дивизионе оказалось под вопросом из-за недостаточного финансирования. 

Ранее экс-врач «Спартака» выразил уверенность, что в финале Кубка России вся страна будет болеть за «Химки».

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