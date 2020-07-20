Крал считает, что поражение от «Зенита» сделает «Спартак» сильнее

Полузащитник московского «Спартака» Алекс Крал прокомментировал поражение от петербургского «Зенита» в полуфинале Кубка России.

«Все эти моменты сделают нас сильнее, потому что всё плохое может быть хорошим для чего-то другого. Большое спасибо всем нашим болельщикам за то, что вы всегда с нами», — написал Крал в Instagram.

«Зенит» одержал победу над «Спартаком» со счётом 2:1 на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге и вышел в финал Кубка России, где сыграет с «Химками».

Ранее фанаты «Спартака» выступили за отставку президента РФС и главы департамента судейства.