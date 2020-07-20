Фанаты «Спартака» выступили за отставку президента РФС и главы департамента судейства

Объединение болельщиков московского «Спартака» «Фратрия» выступило за отставку президента Российского футбольного союза (РФС) Александра Дюкова и главы департамента судейства Виктора Кашшаи после поражения красно-белых от петербургского «Зенита» в полуфинале Кубка России.

«Несколько дней назад после ряда спорных эпизодов, связанных с судейством игр «Спартака», «Фратрия» обратилась в открытом письме к главе РФС Александру Дюкову, где внесла свои предложения, касающиеся гласности и открытости работы футбольных арбитров в России. Ответа на наше письмо мы нигде не увидели. Хотя, возможно, судейство полуфинального матча Кубка России между «Зенитом» и «Спартаком» и было ответом на наше предложение», — написано в заявлении объединения фанатов московского клуба в Instagram.

По мнению болельщиков красно-белых, судьи вытащили «Зенит» в финал турнира, а сама игра предстала эталоном коррумпированного спорта. Отмечается, что бригада арбитров не назначила три чистых пенальти в ворота сине-бело-голубых и не удалила игрока «Зенита» за грубую игру. Также в заявлении была подвергнута критике работа судей, отвечающих за систему VAR, которые, как считают фанаты, работали на одну из команд в прошедшем матче.

«Мы не намерены терпеть такое наплевательское отношение к принципам честной игры в футбол со стороны руководства РФС, судейского корпуса и лиги. То, во что вы превращаете наш футбол, наш чемпионат в угоду своему тщеславию, не может оставаться незамеченным и незначительным для миллионов поклонников этой игры. Вы макаете своими руками в грязь все великие советские и российские футбольные традиции и убиваете футбол в России. Кашшаи — в отставку! Дюкова — в отставку!» — говорится в сообщении.

«Зенит» одержал победу над «Спартаком» со счётом 2:1 на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге и вышел в финал Кубка России, где сыграет с «Химками».

Ранее гендиректор «Зенита» Александр Медведев высказался о словах владельца «Спартака» Леонида Федуна по поводу дутого чемпионства.