Дзюба оценил важность победы над «Спартаком» в 1/2 финала Кубка России

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Форвард петербургского «Зенита» Артём Дзюба прокомментировал победу своей команды в матче 1/2 финала Кубка России с московским «Спартаком» (2:1).
Дзюба оценил важность победы над «Спартаком» в 1/2 финала Кубка России
  • © РИА Новости / Алексей Даничев

«Важнейшая. Три из трёх в этом году. Три из трёх!» — цитирует Дзюбу пресс-служба клуба.

В чемпионате России-2019/20 «Зенит» дважды обыгрывал «Спартак» со счётом 1:0.

Ранее Малком прокомментировал выход в финал Кубка России.

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