Дзюба оценил важность победы над «Спартаком» в 1/2 финала Кубка России

Форвард петербургского «Зенита» Артём Дзюба прокомментировал победу своей команды в матче 1/2 финала Кубка России с московским «Спартаком» (2:1).

«Важнейшая. Три из трёх в этом году. Три из трёх!» — цитирует Дзюбу пресс-служба клуба.

В чемпионате России-2019/20 «Зенит» дважды обыгрывал «Спартак» со счётом 1:0.

Ранее Малком прокомментировал выход в финал Кубка России.