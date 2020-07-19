Мостовой: не думаю, что «Спартаку» нужно предъявлять претензии по поводу судейства

Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой прокомментировал поражение московской команды в полуфинальном матче Кубка России с петербургским «Зенитом» (1:2).

«Я увидел игру, которую и ожидал. «Спартак» понимал, во что он играл. Моментами превосходил «Зенит», но класс соперника сказался. Судейство? Не думаю, что нужно предъявлять претензии. В этом плане всё было нормально. Но надо отдать должное «Спартаку». Они неплохо играли, могли сыграть вничью. Кто-то кричал, что «Зенит» их разорвёт, — такого не было. Мне казалось, что «Спартак» мог даже победить. Но по сухому итогу этот сезон «Спартака» — провал. Да, перестройка, но результаты говорят сами за себя», — цитирует Мостового «Чемпионат».

«Зенит» стал финалистом Кубка России. 25 июля команда сыграет решающий матч за трофей с подмосковными «Химками».

Ранее Медведев пожелал «Спартаку» концентрироваться на игре, а не судействе.