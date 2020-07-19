Экс-тренер «Баварии» Ковач официально возглавил «Монако»
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Как сообщает пресс-служба монегасков, контракт со специалистом рассчитан на три года с возможностью продления.
Ковач тренировал «Баварию» с лета 2018 года по ноябрь 2019 года. Под его руководством мюнхенцы выиграли чемпионат, Кубок и Суперкубок Германии.
В минувшем сезоне Лиги 1, который был досрочно завершён после 28 туров, монегаски заняли девятое место, набрав 40 очков.
В составе «Монако» выступает российский полузащитник Александр Головин.
Ранее «Монако» подтвердил отставку Роберта Морено с поста главного тренера, который работал в клубе с декабря 2019 года.