Экс-тренер «Баварии» Ковач официально возглавил «Монако»

Бывший главный тренер немецкой «Баварии» Нико Ковач возглавил французский футбольный клуб «Монако».

Как сообщает пресс-служба монегасков, контракт со специалистом рассчитан на три года с возможностью продления.

Ковач тренировал «Баварию» с лета 2018 года по ноябрь 2019 года. Под его руководством мюнхенцы выиграли чемпионат, Кубок и Суперкубок Германии.

В минувшем сезоне Лиги 1, который был досрочно завершён после 28 туров, монегаски заняли девятое место, набрав 40 очков.

В составе «Монако» выступает российский полузащитник Александр Головин.

Ранее «Монако» подтвердил отставку Роберта Морено с поста главного тренера, который работал в клубе с декабря 2019 года.