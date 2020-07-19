Боярский отреагировал на победу «Зенита» над «Спартаком»

Известный актёр и болельщик петербургского «Зенита» Михаил Боярский прокомментировал победу команды над московским «Спартаком» в матче полуфинала Кубка России по футболу.

«Игра была интересной, на равных. «Спартак» и «Зенит» проявили свои лучшие качества. Особенно «Спартак». Даже несмотря на то, что в составе было много неопытной молодёжи. Им было трудно, но они держались как настоящие мужчины», — цитирует Боярского Sport24.

Он отметил, что игроки «Зенита» проявили себя настоящими мастерами и воспользовались ошибками соперника. При этом актёр считает, что болельщики красно-белых могут гордиться своей командой.

«Не сомневаюсь в том, что многие болельщики «Спартака» недовольны эпизодом с Соболевым в первом тайме. Но пускай об этом порассуждают профессионалы в одной из спортивных передач», — добавил Боярский.

«Зенит» на своём поле одержал победу над «Спартаком» со счётом 2:1 и вышел в финал Кубка России, где сыграет с «Химками».

Ранее Доменико Тедеско назвал ключевой момент матча «Спартака» с «Зенитом».