Тедеско: мы с оптимизмом смотрим в следующий сезон

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Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско оценил свои перспективы на сохранение должности в следующем сезоне.
Тедеско: мы с оптимизмом смотрим в следующий сезон
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«Когда мы пришли сюда, задачей было стабилизировать ситуацию в команде. Удалось создать молодую команду, поменять структуру игры. Считаю, мы справились с задачей. Стали пропускать меньше голов, лучше играть комбинационно. Мы с оптимизмом смотрим в следующий сезон. Надеюсь, ситуация будет лучше. Да, у нас была не лучшая серия, но вы помните, как складывались игры. Вам ведь понятно, почему мы проиграли в матче с «Тамбовом», — заявил Тедеско после полуфинального матча Кубка России с «Зенитом».

По итогам сезона-2019/20 «Спартак» не попадёт в еврокубки.

Ранее Тедеско выразил мнение, что молодость игроков «Спартака» помешала им победить «Зенит» в 1/2 финала Кубка России.

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