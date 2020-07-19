Российский боец Аскаров бросил вызов чемпиону UFC Фигередо

Российский боец смешанного стиля Аскар Аскаров вызвал на поединок нового чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в наилегчайшем весе бразильца Дейвесона Фигередо.

Он поздравил Фигередо с победой над американцем Джозефом Бенавидезом в титульном бою, отметив, что ему очень нравится, что в его дивизионе есть такие бойцы.

«Фигередо заявил, что хочет оставаться активным, я тоже хочу заявить, что уже готов забрать у него титул, пока он сильно не привык к нему. UFC, Дана Уайт, если хотите увидеть кровь Фигередо, то пришлите мне контракт», — написал Аскаров в своём Instagram.

На счету Аскарова 11 побед и одна ничья в MMA. Фигередо за карьеру одержал 19 побед и потерпел одно поражение.

Ранее сообщалось, что Аскаров и Арман Царукян победили своих соперников на «Бойцовском острове» UFC.