Российский боец Аскаров бросил вызов чемпиону UFC Фигередо
- Reuters
Он поздравил Фигередо с победой над американцем Джозефом Бенавидезом в титульном бою, отметив, что ему очень нравится, что в его дивизионе есть такие бойцы.
«Фигередо заявил, что хочет оставаться активным, я тоже хочу заявить, что уже готов забрать у него титул, пока он сильно не привык к нему. UFC, Дана Уайт, если хотите увидеть кровь Фигередо, то пришлите мне контракт», — написал Аскаров в своём Instagram.
На счету Аскарова 11 побед и одна ничья в MMA. Фигередо за карьеру одержал 19 побед и потерпел одно поражение.
Ранее сообщалось, что Аскаров и Арман Царукян победили своих соперников на «Бойцовском острове» UFC.