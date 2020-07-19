Россияне Аскаров и Царукян победили своих соперников на «Бойцовском острове» UFC
- Reuters
Аскаров взял верх над бразильцем Алешандре Пантожей. Бой продолжался все три раунда. Судьи единогласно отдали победу россиянину.
Царукян также единогласным решением судей одержал победу над бразильским Дави Рамосом, а ещё один россиянин — Хадис Ибрагимов — в первом раунде проиграл нокаутом грузину Роману Долидзе.
Ранее сообщалось, что Фигейредо нокаутировал Бенавидеса и стал чемпионом UFC в наилегчайшем весе.