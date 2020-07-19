Россияне Аскаров и Царукян победили своих соперников на «Бойцовском острове» UFC

Короткая ссылка
Российские бойцы Аскар Аскаров и Арман Царукян одержали победы в поединках на турнире UFC Fight Night 172, прошедшем на «Бойцовском острове» в Абу-Даби.
Россияне Аскаров и Царукян победили своих соперников на «Бойцовском острове» UFC
  • Reuters

Аскаров взял верх над бразильцем Алешандре Пантожей. Бой продолжался все три раунда. Судьи единогласно отдали победу россиянину.

Царукян также единогласным решением судей одержал победу над бразильским Дави Рамосом, а ещё один россиянин — Хадис Ибрагимов — в первом раунде проиграл нокаутом грузину Роману Долидзе.

Ранее сообщалось, что Фигейредо нокаутировал Бенавидеса и стал чемпионом UFC в наилегчайшем весе.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить