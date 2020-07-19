Россияне Аскаров и Царукян победили своих соперников на «Бойцовском острове» UFC

Российские бойцы Аскар Аскаров и Арман Царукян одержали победы в поединках на турнире UFC Fight Night 172, прошедшем на «Бойцовском острове» в Абу-Даби.

Аскаров взял верх над бразильцем Алешандре Пантожей. Бой продолжался все три раунда. Судьи единогласно отдали победу россиянину.

Царукян также единогласным решением судей одержал победу над бразильским Дави Рамосом, а ещё один россиянин — Хадис Ибрагимов — в первом раунде проиграл нокаутом грузину Роману Долидзе.

Ранее сообщалось, что Фигейредо нокаутировал Бенавидеса и стал чемпионом UFC в наилегчайшем весе.