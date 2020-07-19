Фигейредо нокаутировал Бенавидеса и стал чемпионом UFC в наилегчайшем весе

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Бразилец Дейвисон Фигейредо одержал победу над Джозефом Бенавидесом в поединке за вакантный титул чемпиона UFC в наилегчайшем весе.
Фигейредо нокаутировал Бенавидеса и стал чемпионом UFC в наилегчайшем весе
  • Reuters

Поединок, прошедший на «Бойцовском острове» в рамках турнира UFC Fight Night 172, завершился досрочной победой Фигейредо, трижды отправлявшего соперника в нокдаун по ходу первого раунда.

Теперь в активе 32-летнего Фигейредо 19 побед, девять из которых нокаутом, и одно поражение. Для 35-летнего Бенавидеса это седьмое поражение при 28 победах.

В соглавном бою UFC Fight Night 172 швед Джек Херманссон уже в первом раунде болевым приёмом победил американца Келвина Гастелума.

Ранее менеджер заявил, что Нурмагомедов вернётся в октагон до конца 2020 года.

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