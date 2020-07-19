Президент «Урала»: мне бы не хотелось, чтобы команду тренировал Сёмин

Президент екатеринбургского футбольного клуба «Урал» Григорий Иванов прокомментировал слухи о назначении на пост главного тренера команды экс-наставника московского «Локомотива» Юрия Сёмина.

«Уже к нам сватают Юрия Палыча Сёмина. Но это не так. Мы же даже никогда не думали о нём. Он, безусловно, уважаемый специалист, заслуженный. Но мы никогда не видели его у руля нашей команды. По крайней мере, сейчас. Надеемся, что у нас будут работать более молодые тренеры. Я ни в коем случае не принижаю достоинств Сёмина. Но лично я не хотел бы, чтобы Юрий Палыч тренировал нас сейчас», — цитирует Иванова «Спорт-Экспресс».

19 июля Дмитрий Парфёнов подал в отставку с поста главного тренера «Урала» после поражения от «Химок» в полуфинале Кубка России.

Сёмин покинул «Локомотив» 31 мая по истечении контракта с клубом, который под его руководством трижды становился чемпионом России, шесть раз — обладателем Кубка России, трижды — Суперкубка страны. Вместо него на пост был назначен сербский специалист Марко Николич.

Ранее Сёмин отреагировал на слухи о назначении в «Урал».