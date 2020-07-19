СМИ: «Оренбург» рассматривает наставника «Чертанова» на пост главного тренера

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Наставник московского клуба «Чертаново» Игорь Осинькин является основным претендентом на пост главного тренера футбольного клуба «Оренбург».
СМИ: «Оренбург» рассматривает наставника «Чертанова» на пост главного тренера
  • © Александр Вильф
  • РИА Новости

Как сообщает «Матч ТВ», уральский коллектив ищет нового тренера вместо Константина Парамонова и уже провёл предварительные переговоры с Осинькиным.

При этом отмечается, что окончательное решение не принято и многое будет зависеть от решения «Чертанова», с которым Осинькин связан контрактом. Вопрос решится после 22 июля.

Ранее в «Оренбурге» отреагировали на письмо депутатов с просьбой оставить команду в РПЛ.

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