СМИ: «Оренбург» рассматривает наставника «Чертанова» на пост главного тренера
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- РИА Новости
Как сообщает «Матч ТВ», уральский коллектив ищет нового тренера вместо Константина Парамонова и уже провёл предварительные переговоры с Осинькиным.
При этом отмечается, что окончательное решение не принято и многое будет зависеть от решения «Чертанова», с которым Осинькин связан контрактом. Вопрос решится после 22 июля.
Ранее в «Оренбурге» отреагировали на письмо депутатов с просьбой оставить команду в РПЛ.