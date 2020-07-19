СМИ: «Оренбург» рассматривает наставника «Чертанова» на пост главного тренера

Наставник московского клуба «Чертаново» Игорь Осинькин является основным претендентом на пост главного тренера футбольного клуба «Оренбург».

Как сообщает «Матч ТВ», уральский коллектив ищет нового тренера вместо Константина Парамонова и уже провёл предварительные переговоры с Осинькиным.

При этом отмечается, что окончательное решение не принято и многое будет зависеть от решения «Чертанова», с которым Осинькин связан контрактом. Вопрос решится после 22 июля.

Ранее в «Оренбурге» отреагировали на письмо депутатов с просьбой оставить команду в РПЛ.