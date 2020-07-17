В «Оренбурге» отреагировали на письмо депутатов с просьбой оставить команду в РПЛ

Главный тренер «Оренбурга» Константин Парамонов прокомментировал новость о том, что депутаты Государственной думы России приняли решение направить министру спорта России и президентам РФС и РПЛ письма с просьбой оставить уральский футбольный клуб в элитном дивизионе чемпионата России на следующий сезон.

«Понятно, что это письмо приятное, мы давно говорим об этом. Но времени осталось совсем мало, нам уже прислали календарь первой лиги. Дай бог, чтобы письмо помогло. У нас есть все условия для игры в РПЛ: стадион, финансы. Скоро будет проводиться реконструкция стадиона. Если всё же получится остаться в РПЛ, думаю, будем неплохо выступать. Состав боевой, должны дать бой даже в Премьер-лиге», — цитирует Парамонова «Чемпионат».

«Оренбург», получивший два технических поражения после неявки на матчи из-за заболевания игроков коронавирусной инфекцией, не сумел сохранить прописку в Российской премьер-лиге на сезон-2020/21. За тур до финиша чемпионата команда гарантированно займёт последнее, 16-е место.

Ранее сообщалось, что депутаты попросят оставить «Оренбург» в РПЛ.