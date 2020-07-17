В «Оренбурге» отреагировали на письмо депутатов с просьбой оставить команду в РПЛ
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«Понятно, что это письмо приятное, мы давно говорим об этом. Но времени осталось совсем мало, нам уже прислали календарь первой лиги. Дай бог, чтобы письмо помогло. У нас есть все условия для игры в РПЛ: стадион, финансы. Скоро будет проводиться реконструкция стадиона. Если всё же получится остаться в РПЛ, думаю, будем неплохо выступать. Состав боевой, должны дать бой даже в Премьер-лиге», — цитирует Парамонова «Чемпионат».
«Оренбург», получивший два технических поражения после неявки на матчи из-за заболевания игроков коронавирусной инфекцией, не сумел сохранить прописку в Российской премьер-лиге на сезон-2020/21. За тур до финиша чемпионата команда гарантированно займёт последнее, 16-е место.
Ранее сообщалось, что депутаты попросят оставить «Оренбург» в РПЛ.