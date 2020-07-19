Министр спорта Московской области: для РПЛ «Химкам» нужно минимум 400 млн рублей

Министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков рассказал, когда будет принято окончательное решение по поводу возможного выступления «Химок» в Российской премьер-лиге (РПЛ).

«Пока не могу сказать, где будут играть «Химки». На ФНЛ деньги нашли. По поводу РПЛ посмотрим. Завтра объявим», — цитирует Терюшкова «Спорт-Экспресс».

По его мнению, «Химки» могут побороться за восьмёрку сильнейших в РПЛ, а также за попадание в Лигу Европы, но на данный момент клуб ещё ведёт переговоры с инвестором, а бюджет коллектива только муниципальный.

«На год было запланировано 150 млн рублей. Мы их уже потратили. Ещё нужно около 100 млн, чтобы закрыть контракты тех игроков, которые уже существуют, и пойти в ФНЛ с доморощенными игроками. Плюс немного усилить состав. Для ФНЛ нужен бюджет в 250 млн. Сколько денег нужно для РПЛ? Минимум 400—450 млн. Всё скажем вам завтра», — добавил Терюшков.

«Химки» победили «Урал» со счётом 3:1 и во второй раз в своей истории вышли в финал Кубка России по футболу, где сыграют с победителем противостояния петербургского «Зенита» и московского «Спартака».

По итогам первенства ФНЛ сезона-2019/20 «Химки» завоевали путёвку в РПЛ, но повышение клуба в дивизионе оказалось под вопросом из-за недостаточного финансирования.

Ранее Сергей Юран заявил, что «Химки» доказали, что достойны играть в РПЛ.