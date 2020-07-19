Тренер «Химок» прокомментировал выход команды в финал Кубка России по футболу

Главный тренер подмосковных «Химок» Сергей Юран прокомментировал победу над екатеринбургским «Уралом» в полуфинале Кубка России по футболу.

«Готовились к полуфиналу, ответственно готовились к сопернику. «Урал» у себя дома — это всегда боевая команда, организованная. Многие ведущие команды, которые ставят чемпионские задачи, не увозили отсюда очки. Я всё донёс ребятам, главное было, чтобы они услышали меня. Забить три мяча «Уралу» — это многого стоит», — цитирует Юрана Sport24.

«Химки» победили «Урал» со счётом 3:1 и во второй раз в своей истории вышли в финал Кубка России по футболу, где сыграют с победителем противостояния петербургского «Зенита» и московского «Спартака».

Ранее сообщалось, что Дмитрий Парфёнов подал в отставку с поста главного тренера «Урала» после поражения от «Химок».