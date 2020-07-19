Парфёнов подал в отставку с поста главного тренера «Урала»

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Главный тренер екатеринбургского «Урала» Дмитрий Парфёнов подал в отставку с занимаемой должности после поражения команды от подмосковных «Химок» в матче 1/2 финала Кубка России по футболу.
Парфёнов подал в отставку с поста главного тренера «Урала»
  • © Александр Гальперин
  • РИА Новости

«Мы провалили игру. Я покидаю команду, хочу поблагодарить руководство, болельщиков и каждого игрока. Это часть футбола, но нужно двигаться дальше», — приводит слова Парфёнова «Матч ТВ».

45-летний специалист возглавлял «Урал» с мая 2018 года. Под его руководством команда в прошлом году дошла до финала Кубка России.

«Урал» на своём поле проиграл «Химкам» со счётом 1:3 и вылетел из нынешнего розыгрыша Кубка России.

Ранее Дмитрий Губерниев признался, что игра «Химок» в полуфинале Кубка России вызвала у него восторг.

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