Руководитель Mercedes о протесте Renault на болиды Racing Point: это философский спор

Руководитель команды Mercedes Тото Вольф прокомментировал разбирательства, связанные с протестом Renault на болиды команды Racing Point.

«Похоже, они перепроектировали нашу машину. Они купили разрешённые прошлогодние детали и просто хорошо работают. Думаю, как сказали в FIA, это скорее не технический спор, а больше философский. Речь идёт о том, должно ли быть позволено маленьким командам получать детали от крупных команд и меньше заниматься проектированием или все должны разрабатывать свои шасси и вести проектирование, что, вероятно, будет означать двухклассовое общество даже при лимите бюджетов», — приводит слова Вольфа Motorsport Week.

В прошлом году многие жаловались, отметил он, что маленькие команды никогда не имеют шанса побороться за поулы, подиумы и победы в гонках, но теперь Racing Point показывает всю абсурдность таких заявлений.

«Они рядом, в некоторых поворотах быстрее нас. У меня не было сомнений, что на некоторых трассах они станут крепким орешком, в том числе для нас. Так что принимайте верные решения и распределяйте свои ресурсы так, считаете оптимальным. И тогда, думаю, у вас может оказаться быстрая машина. Я рад, что сейчас начался процесс, который прояснит регламент и сделает его прозрачным для всех», — добавил руководитель Mercedes.

Через несколько часов после гонки на Гран-при Штирии Renault подала официальный протест против Racing Point. Была подвергнута сомнениям легальность болидов RP20, которых с самого их появления в паддоке называют копией прошлогоднего чемпионского Mercedes W10. Стюарды приняли на рассмотрение протест французской команды, который касался, в частности, воздуховодов передних и задних тормозов болидов Racing Point, которые были опечатаны и изъяты FIA для подробного изучения, а в Mercedes был направлен соответствующий запрос касаемо аналогичных деталей их прошлогоднего болида. При этом дата рассмотрения протеста пока не определена.

Ранее сообщалось, что в Racing Point отреагировали на протест Renault.